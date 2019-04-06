شكرا لقرائتكم شيلونجو يسعى لكسر صيامه التهديفى أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتطلع الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الدراويش، لإنهاء صيامه التهديفى فى مواجهة اليوم أمام بيراميدز، المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الــ28 بمسابقة الدورى المحلى.

ولم يسجل الهداف الناميبى فى الدورى المحلى منذ مباراة بتروجيت التى انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف من توقيعه فى الدقيقة السابعة

وسبق للمهاجم الدولى اللعب بقميص بيراميدز حينما كان اسمه “الأسيوطى” منذ عدة مواسم.

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ولعب شيلونجو مع الدراويش فى الدورى حتى الآن 10 مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع 4.