مصطفى محمد وكابوريا يقودان هجوم طلائع الجيش أمام الإنتاج...

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جدة - عمرو شويل أعلن لوك إيميل المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز. وجاء تشكيل طلائع الجيش كلا من:- حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: إسلام سرى - إسلام جمال - أحمد سامى - عاصم صلاح خط الوسط: فرانك ستيفين - أحمد كابوريا - إسلام جمال سلمونتى - أحمد سمير - على الزاهي Advertisements خط الهجوم: مصطفى محمد. أما البدلاء:- محمد سعبان - خالد سطوحى - يوسف محمد - عمورى - كريم طارق - تالانداى – شيكاتارا

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