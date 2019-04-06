شكرا لقرائتكم الدوخي: ركلة جزاء الاتحاد أمام الباطن غير صحيحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي، أن حكم مباراة اتحاد جدة والباطن، منح الاتحاد ركلة جزاء غير صحيحة في الشوط الأول، فيما كانت معظم قرارات حكم لقاء الشباب والأهلي صحيحة.

وفاز الاتحاد على الباطن 4-1 يوم الجمعة، بينما كسب الأهلي مضيفه الشباب برباعية نظيفة، ضمن منافسات الأسبوع 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال الدوخي في لقاء مع "قناة العربية" يوم الجمعة: شهدت مباراة الشباب والأهلي حالات عديدة داخل منطقة الجزاء، الأولى كانت في الدقيقة الخامسة، عندما تدخل لاعبي الشباب مع لاعب الأهلي وكان الاحتكاك قانونيا، وقرار الحكم صحيحا بعدم احتساب ركلة جزاء، وأيضا الحالة الثانية في الدقيقة السابعة كانت صحيحة لأن مدافع الشباب لم يتعمد لمس الكرة داخل منطقة الجزاء ويده كانت في وضعها الطبيعي.

وأضاف: الحالة الثالثة جاءت في الدقيقة 77 ، بعدما اتجهت الكرة صوب يد مدافع الأهلي، لكنها كانت في وضعها الطبيعي، وقرار الحكم صحيحا بالسماح باستمرار اللعب.

وبخصوص أحداث مباراة الاتحاد والباطن، أوضح: ركلة جزاء الاتحاد ليست صحيحة بعدما لمست الكرة يد مدافع الباطن، لأن الكرة ارتطمت بالرجل وبعدها اتجهت صوب يد لاعب الباطن التي كانت في وضع طبيعي، فيما كانت قراراته صحيحة في جميع البطاقات الصفراء التي أشهرها بشكل عام.