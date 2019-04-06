شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صن داونز يحرز الهدف الرابع فى مرمى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز سيرينو لاعب فريق صن داونز الهدف الرابع لفريقه فى شباك الأهلى بالدقيقة 26 فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وجاء الهدف الأول لصن دوانز من تمريرة عرضية أرضية حولها لاعبه زوانى فى الدقيقة 14 بتسديدة داخل شباك الفريق الأحمر ليتقدم الفريق الجنوب أفريقى وتصبح النتيجة 1 /0 لصالحه قبل أن ينجح الفريق الجنوب أفريقى فى إضافة الهدف الثانى لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالحه بعد مرور 25 دقيقة من عمر المباراة.

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ومع بداية الشوط الثانى حصل فريق صن داونز على ركلة جزاء، أحرز منها البرازيلى ريكاردو الهدف الثالث لفريقه، ثم أحرز سيرينو الهدف الرابع فى الدقيقة 62.

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع النهائى متصدرًا لمجموعته أمام سيمبا التنزانى بينما حل صن داونز وصيفًا للوداد المغربى.