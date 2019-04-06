شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شيلونجو يبحث عن كسر صيامه التهديفى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطلع الناميبى بنسون شيلونجو، مهاجم الدراويش، لإنهاء صيامه التهديفى فى مواجهة اليوم أمام بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الــ28 بمسابقة الدورى المحلى.
ولم يسجل الهداف الناميبى فى الدورى المحلى منذ مباراة بتروجت التى انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف من توقيعه فى الدقيقة السابعة.
وسبق للمهاجم الدولى اللعب بقميص بيراميدز تحت مسمى “الأسيوطى” منذ عدة مواسم.
ولعب شيلونجو مع الدراويش فى الدورى حتى الآن 10 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع 4.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. شيلونجو يبحث عن كسر صيامه التهديفى أمام بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.