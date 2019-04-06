شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شيلونجو يبحث عن كسر صيامه التهديفى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطلع الناميبى بنسون شيلونجو، مهاجم الدراويش، لإنهاء صيامه التهديفى فى مواجهة اليوم أمام بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الــ28 بمسابقة الدورى المحلى.

ولم يسجل الهداف الناميبى فى الدورى المحلى منذ مباراة بتروجت التى انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف من توقيعه فى الدقيقة السابعة.

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وسبق للمهاجم الدولى اللعب بقميص بيراميدز تحت مسمى “الأسيوطى” منذ عدة مواسم.

ولعب شيلونجو مع الدراويش فى الدورى حتى الآن 10 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع 4.