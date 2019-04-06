شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يتقدم على الأهلى بثلاثية بعد مرور 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتقدم صن داونز الجنوب على الأهلى بثلاثية نظيفة أحرزهما زوان فى الدقيقة 14 وأضاف واين الهدف الثانى بالدقيقة 23 وناسيمنتو بالدقيقة 47، فى المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب لوكاس موريبي فى مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا، والتى تأتى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

بدأ صن داونز الشوط الثاني ضاغطاً كعادته منذ انطلاق المباراة، وحصل على ضربة جزاء فى الدقيقة 47 نجح المدافع ناسيمنتو من ترجمتها للهدف الثالث لصالح بطل جنوب افريقيا، ثم تبادل الفريقان بعض الهجمات التي تم افسادها على حدود منطقة جزاء الفريقين من جانب المدافعين، وعاد صن داونز لتشكيل خطورة بداية من الدقيقة 55 وكاد أن يحرز بطل جنوب افريقيا الهدف الرابع ولكن محمد الشناوى استطاع أن يصد كرتين من انفراديين صريحين بمرمى الأهلى.

دخل الأهلى المباراة بتشكل مكون من :محمد الشناوى، محمد هانى، وأيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول، عمرو السولية وأحمد فتحى ورمضان صبحى وكريم نيدفيد وجونيور أجايى ومروان محسن، مواجهات الاهلي مع صن داونز عبر التاريخ تحمل تفوق واضح للأحمر حيث التقى الفريقين في 4 مباريات جميعها في دوري أبطال إفريقيا ، وكان الفوز حليف الأهلي في مواجهتين اثنتين، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل ، وكانت المباراة الأولى في ذهاب دور نهائي دوري الأبطال نسخة 2001 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ، وفي مباراة الإياب بالقاهرة، فاز الأهلي بثلاثية نظيفة ، والتقى الفريقان مجددًا في نسخة 2007، وتحديدًا في الدور الثمن النهائي، حيث أقيمت مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، وانتهت بنتيجة التعادل 2-2، وفي مباراة الإياب، فاز الأهلي بنتيجة 2-صفر.