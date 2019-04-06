شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 15 دقيقة.. صن داونز يتقدم الأهلى بهدف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق صن داونز على الأهلى بهدف نظيف أحرزه زوان فى الدقيقة 14، بعد مرور 15 دقيقة من المواجهة المقامة بينهما حالياً على ملعب لوكاس موريبى فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، والتى تأتى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال افريقيا.
بدأ اللقاء بحماس كبير من جانب أصحاب الأرض، واجه تنظيم شديد من النادي الأهلى، وحصل الفريق الأحمر على ضربتين ركنيتين بعد مرور 3 دقائق بفضل تحركات مروان محسن وانطلاقات محمد هاني من الجبهة اليمني.
فى الدقيقة 6 شكل الأهلى أول خطورة حقيقية على مرمى صن داونز بعد تلقيه كرة عرضية متقنة إلا متوسط الميدان الدولي سدد الكرة برأسه خارج الملعب، وبعد تبادل كرات فى الجبهة اليمنى بين محمد هاني ورمضان صبحي أرسل الأخيرة كرة عرضية خطيرة إلا أن حارس بطل جنوب أفريقيا التقط الكرة قبل وصولها لمروان محسن مهاجم الأهلى.
فى الدقيقة 14 أحرز زوان مهاجم صن داونز الهدف الأول لفريقه بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى وصلت له بعد مرورها من دفاعات الأهلى بغرابة ليسكنها بسهولة فى الشباك.
يدخل الأهلى المباراة بتشكل مكون من :محمد الشناوى، محمد هانى، وأيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول، عمرو السولية وأحمد فتحى ورمضان صبحى وكريم نيدفيد وجونيور أجايى ومروان محسن.
مواجهات الاهلي مع صن داونز عبر التاريخ تحمل تفوق واضح للأحمر حيث التقى الفريقين في 4 مباريات جميعها في دوري أبطال إفريقيا ، وكان الفوز حليف الأهلي في مواجهتين اثنتين، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل ، وكانت المباراة الأولى في ذهاب دور نهائي دوري الأبطال نسخة 2001 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ، وفي مباراة الإياب بالقاهرة، فاز الأهلي بثلاثية نظيفة ، والتقى الفريقان مجددًا في نسخة 2007، وتحديدًا في الدور الثمن النهائي، حيث أقيمت مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، وانتهت بنتيجة التعادل 2-2، وفي مباراة الإياب، فاز الأهلي بنتيجة 2-صفر.
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