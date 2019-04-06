شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صن داونز يضيف الهدف الثالث فى شباك الأهلى مع بداية الشوط الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز البرازيلى ريكاردو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى الهدف الثالث لفريقه فى شباك الأهلى من ركلة جزاء، مع بداية الشوط الثانى، فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول لصن دوانز من تمريرة عرضية أرضية حولها لاعبه زوانى فى الدقيقة 14 بتسديدة داخل شباك الفريق الأحمر ليتقدم الفريق الجنوب أفريقى وتصبح النتيجة 1 /0 لصالحه قبل أن ينجح الفريق الجنوب أفريقى فى إضافة الهدف الثانى لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالحه بعد مرور 25 دقيقة من عمر المباراة.

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع النهائى متصدرًا لمجموعته أمام سيمبا التنزانى بينما حل صن داونز وصيفًا للوداد المغربى.