شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة ترسل لجنة لفحص مركز شباب المطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الشباب والرياضة إرسال لجنة لفحص مركز شباب المطرية بالدقهلية، وزار الدكتور محمد عبد القادر، مساعد وزير الرياضة لشئون مراكز الشباب، الخميس الماضى، المركز وبعد المعاينة والفحص تبين أن المركز يحتوى على مبنى إدارى ومبنى لصالات الألعاب وملعب خماسى منجل من 2014 ومتهالك تماماً، وملعب سلة بلاط متهالك وملعب قانونى تم تسليمه إلى جهات التنفيذ وإنهاء تربة الإحلال وتوريد أعمدة الإنارة الخاصة بالمعلب، ولم يتم استكمال الأعمال حتى تاريخه، بالإضافة إلى سور متهالك.

ويعد مركز شباب المطرية من مراكز شباب المدن ويتميز بمساحته الكبيرة فضلا عن تواجده وسط كثافة سكانية عالية.

وبناء على ما سبق، سيتم استئناف الأعمال بالملعب القانونى وفحص عملية إنشاء الملعب الخماسى على ملعب بلاط بدون تربة وتأسيس وإدراج السور الخاص بالمركز ضمن خطة الأسوار.

يأتى هذا فى إطار حرص وزارة الرياضة على تحقيق الارتقاء بالخدمات التى تقدم داخل مراكز الشباب للمواطنين، والمساهمة فى معالجة أى قصور، وتحقيق الانضباط داخل تلك المنشآت.