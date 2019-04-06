شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف استقبل جمهور الزمالك الكوماندوز بعد التتويج بالسوبر؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” لحظات استقبال جمهور الزمالك لبعثة كرة اليد بالنادى الأبيض فى مطار القاهرة بعد تتويج الفريق بلقب السوبر الأفريقى، ليصل إلى النجمة الأفريقية السادسة بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 38 / 35، فى الوقت الإضافى من اللقاء الذى أقيم فى مدينة وجدة المغربية التى استضافت لقاء البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للأندية "السوبر جلوب" 2019 بالسعودية .
وردد جمهور الزمالك هتافات "الزمالك ده أعظم نادى.. الزمالك وأفديه بحياتى" بجانب العديد من الهتافات لتهنئة كوماندوز اليد باللقب الأفريقى.
ووقف رصيد الأهلى بعد الخسارة من الزمالك عند لقب وحيد حققه عام 2017 على حساب الفريق الأبيض، بينما حقق الزمالك لقب البطولة 6 مرات.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. كيف استقبل جمهور الزمالك الكوماندوز بعد التتويج بالسوبر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.