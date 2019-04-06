قبل مواجهة الليلة.. 7 أرقام لـ"بيراميدز والإسماعيلى " فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محبو وعشاق الدورى المصرى المواجهة المنتظرة بين فريقى بيراميدز والإسماعيلى، والمقرر لها الثامنة مساء فى إطار الجولة الـ 28 بالدورى الممتاز على ملعب إستاد الدفاع الجوى. ويسعى فريق بيراميدز لحصد الثلاث نقاط من أجل التقدم فى الدورى وسط الطموح فى الوصول إلى الصدارة فى حالة تعثر الأهلى والزمالك، بينما يطمح الدراويش فى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية من أصل الوصول إلى المربع الذهبى . ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " بيراميدز والإسماعيلى " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: Advertisements

بيراميدز و الاسماعيلى مواجهة الدور الأول

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