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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 6 أبريل 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها 21 مليون دولار عائد البث الفضائى لأمم أفريقيا 2019 بمصر، محمد إبراهيم ضمن حسابات جروس أمام أغادير فى خيارات تعويض ساسى.

21 مليون دولار عائد البث الفضائى لأمم أفريقيا 2019 بمصر

حصل اتحاد الكرة على التفاصيل المالية من عائدات البث الفضائى لمباريات بطولة كأس الأمم الافريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو، التى يضمنها كاف لمصر الصيف المقبل، والتى تصل الى 21 مليون دولار وذلك فى حالة وصول المنتخب المصرى إلى نهائى البطولة القارية.

10 آلاف مشجع فى مباراتى الزمالك والأهلى الأفريقية

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن مباراتىّ الأهلى والزمالك فى البطولة الأفريقية ستشهد حضور 10 آلاف مشجع لكل فريق.

جروس يفاضل بين جمعة وبهاء مجدى لقيادة الجبهة اليسرى أمام أغادير

يفاضل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بين الثنائى عبد الله جمعة وبهاء مجدى للدفع بأحدهما فى مركز الظهير الأيسر فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستقام غداً الأحد، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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الحاوى والغزال وجيرالدو وشريف يشاركون فى مران مستبعدى الأهلى

شهد مران الأهلي للمستبعدين عن مواجهة صن داونز مشاركة كل من عمرو جمال، باسم على، أحمد علاء، محمد نجيب، أحمد حمودى، وليد سليمان، محمد شريف والأنجولى جيرالدو.

رسميا.. الكرواتى ماريو زيبتس حكما لمباراة بيراميدز والإسماعيلى

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إسناد مباراة بيراميدز والإسماعيلى اليوم بالدورى العام إلى طاقم حكام من كرواتيا، كما أشار الخليج 365.

الأهلى يختار "لونين" للزى البديل بالموسم القادم فى الدورى ودورى الأبطال

كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالنادى الأهلى تفاصيل زي الفريق الجديد والمقرر الإعلان عنه فى الصيف المقبل والذى سيختلف تصميمه عن الشكل الحالي لزى الفريق وفقاً لتأكيدات الإدارة الحمراء.

محمد إبراهيم ضمن حسابات جروس أمام أغادير فى خيارات تعويض ساسى

شهدت الساعات الماضية دخول محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، حسابات السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأبيض، لتعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستقام غداً الأحد على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.