شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضد بيراميدز.. ماذا قدم رامون دياز وسيدومير قبل صدام الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة من العيار الثقيل تجمع الإسماعيلى مع بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم بالجولة الــ28 للدورى الممتاز.

ـ البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى يدخل المباراة بدون أى هزيمة محلية مع الفريق الأصفر منذ توليه قيادته الفنية، يوم 17 ديسمبر 2018 خاض 10 مباريات محلية حتى الآن، حقق خلالها 6 انتصارات و4 تعادلات.

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-بينما تولى المدرب الأرجنتينى رامون دياز القيادة الفنية لبيراميدز يوم 5 فبراير من العام الجارى، خاض خلالها مع فريقه 4 مباريات وفاز فى 3 وخسر فى مباراة واحدة.

– المعدل التهديفى للدراويش مع المدرب البلجيكى بواقع 17,15 بينما وصل المعدل التهديفى للفريق المنافس إلى 8,2.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 47 هدفاً وتلقت شباكهم 24 ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 35 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 8 وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكهم 20 ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.