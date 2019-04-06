شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هدفى صن داونز فى أول 45 دقيقة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول 45 دقيقة من عمر مباراة صن داونز والأهلى تقدم الفريق الجنوب أفريقى بهدفين دون رد، فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وجاء الهدف الأول لصن دوانز من تمريرة عرضية أرضية حولها لاعبه زوانى فى الدقيقة 14 بتسديدة داخل شباك الفريق الأحمر ليتقدم الفريق الجنوب أفريقى وتصبح النتيجة 1 /0 لصالحه قبل أن ينجح الفريق الجنوب أفريقى فى إضافة الهدف الثانى لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالحه بعد مرور 25 دقيقة من عمر المباراة.

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع النهائى متصدرًا لمجموعته أمام سيمبا التنزانى بينما حل صن داونز وصيفًا للوداد المغربى.