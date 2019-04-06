بعثة مصر تهدى محافظ هيوى ورئيس الأولمبية الرواندية الهدايا التذكارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت بعثة مصر المشاركة فى دورة ألعاب حوض النيل الهداية التذكارية لرئيس اللجنة الأولمبية الرواندية ومحافظ مدينة هيوى المستضيفة للبطولة. Advertisements وشهد حفل الختام تقديم إدارة بعثة مصر المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة والعميد يحيى دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة تقديم البرديات الفرعونية ودروع اللجنة الأولمبية المصرية وتقديم شكر وتقدير اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب. حققت مصر في دورة ألعاب حوض النيل 15 ميدالية متنوعه من بينها ثلاث ذهبيات وثمانى فضيات وأربع برونزيات.

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