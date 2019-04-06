شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة ألعاب حوض النيل بـ 15 ميدالية مصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم في مدينة هيوي الرواندية حفل ختام مبسط للدورة الأولى لحوض النيل التي انطلقت يوم 2 إبريل الجاري وإستمرت حتى اليوم 6 من ذات الشهر بمشاركة 13 منتخب في خمسة لعبات هي التايكوندو وألعاب القوى والكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة والدراجات، وشاركت مصر في أربعة لعبات فقط حيث لم تشارك في الدراجات.

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة الشكر لفرنسا التي شاركت في الدورة كضيف شرف بجانب منتخب اللاجئين الأولمبي الذي شارك في الدورة أيضا بجانب ال11 دولة التي تمثل حوض النيل.

رأس وفد مصر شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة ويحي دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة ، والبعثة الإدارية المكونه من لميس غازي ومحمود حمدي وطبيب البعثة الدكتور أحمد مسعد.

وحصدت مصر15 ميدالية متنوعه شملت ثلاث ذهبيات وثمانية فضيات وأربعة برونزيات.

Advertisements

في كرة السلة 3x3 حقق منتخب الرجال الميدالية الذهبية وحصد اللاعب مهاب ياسر جائزة أفضل لاعب ومنتخب السيدات الميدالية الفضية مثل منتخب السيدات حنين أحمد وانجي صلاح وسلمى مصطفى ونوران خالد تحت والمدير الفني هيثم عيد ،ومنتخب الرجال عمر طارق ويوسف محمد ومحمود أحمد ومهاب ياسر والمدير الفني محمد سمير.

في التايكوندو حققت مصر ذهبيتان لكلا من شهد الشربيني ودنيا سعد الدين ،وثلاثة فضيات لمروان وائل وعبد الحمن محمد وأحمد محمود حسام ،وأربعة برونزيات لكلا من مروان مبارك وأدهم طارق وأية محمد محمود وندى وحيد فكري تحت قيادة المدير الفني عبدالقادر محمود.

في الكرة الطائرة الشاطئية حقق منتخب الرجال والسيدات المركز الثاني والميدالية الفضية مثل منتخب السيدات فرح أحمد شكري ورنا إبراهيم والرجال فارس عبدالعظيم ويوسف أشرف تحت قيادة المدير الفني إسلام عكاشة.

في ألعاب القوى فضيتان لكلا من منة الله ابراهيم وعبدالرحمن كرم ، تحت قيادة أحمد حمزة.