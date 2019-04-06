مصطفى محمد يقود هجوم الطلائع ضد الإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن لوك إيميل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز. وجاء تشكيل طلائع الجيش كلا من : - حراسة المرمى : محمد بسام Advertisements خط الدفاع : إسلام سري - إسلام جمال - أحمد سامي - عاصم صلاح خط الوسط : فرانك ستيفين - أحمد كابوريا - إسلام جمال سلمونتي - أحمد سمير - علي الزاهي خط الهجوم : مصطفى محمد. أما البدلاء :- محمد سعبان - خالد سطوحي - يوسف محمد - عموري - كريم طارق - تالانداي - شيكاتارا

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