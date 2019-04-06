شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..ماذا فعل عبد الله السعيد بقميص الاسماعيلى وبيراميدز ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف بيراميدز نظيره الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم السبت باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لن تنقصها الإثارة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 47 هدفاً وتلقت شباكهم 24 ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 35 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 8 وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكهم 20 ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة .

ولعب 14 لاعبا للفريقين أبرزهم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلى السابق الذى يملك سجل كبير من المشاركات المحلية قبل المباراة التى ستجمع الفريقين مساء اليوم بالأسبوع الــ28 لمسابقة الدورى المحلى.

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السعيد شارك فى الدورى بقميص الدراويش فى 137 مباراة سجل خلالهم 34 هدف وصنع 16 هدف.

وبقميص بيراميدز لعب السعيد فى الدورى 10 مباريات حتى الأن وأحرز 3 أهداف وصنع 6.