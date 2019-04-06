"ساسى" يرفض الأجازة مُفضلاً خوض مران المستبعدين بالزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك عدم الحصول على أجازة مفضلا البقاء فى القاهرة من أجل خوض التدريبات مع المستبعدين بالزمالك من رحلة المغرب.
كانت الإجازة المقترحة داخل الزمالك لفرجانى ساسى استغلالاً لإيقافه وغيابه عن مباراتى الفريق الأبيض أمام حسنية أغادير المغربى المقرر لها غدا الأحد، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية بجانب مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى فى الجولة الثامنة والعشرين للدورى المقرر لها يوم الخميس المقبل.
وفضل ساسى عدم الحصول على تلك الأجازة المقترحة حتى يكون جاهزا للمشاركة بداية من مواجهة الزمالك وحسنية أغادير المغربى المقرر لها يوم الأحد 14 أبريل على ملعب الجيش الثالث بالسويس.
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