شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سعد سمير يغادر مواجهة صن دوانز على "نقالة".. ونزول ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض سعد سمير مدافع الأهلى للإصابة نتيجة اصطدام قوى مع أونيانجو حارس صن دوانز الجنوب إفريقى، فى الدقيقة 16 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا وكان الأهلي قد صعد إلى ربع النهائى متصدرًا لمجموعته أمام سيمبا التنزانى بينما حل صن داونز وصيفًا للوداد المغربى.
وغادر سعد سمير الملعب على "نقالة" لعدم تمكنه من استكمال المباراة، ودفع الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى بياسر إبراهيم بدلا منه فى تشكيلة الفريق الأحمر.
ويتقدم صن داونز بهدف على الأهلى جاء من تمريرة عرضية أرضية حولها لاعبه زوانى فى الدقيقة 14 بتسديدة داخل شباك الفريق الأحمر ليتقدم الفريق الجنوب أفريقى وتصبح النتيجة 1 /0 لصالحه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. سعد سمير يغادر مواجهة صن دوانز على "نقالة".. ونزول ياسر إبراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.