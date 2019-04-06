شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبى بين الطلائع والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربى بالتعادل السلبى فى اللقاء المقام على استاد كلية الشرطة ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى العام.
وانحصر اللعب بين الفريقين أغلب أوقات الشوط الأول فى منتصف الملعب وغابت الخطورة الفعلية على المرمى باستثناء بعض الخطورة من لاعبى الطلائع على مرمى حارس الإنتاج.
ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكهم 34، فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 لقاءات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم نفس العدد من الأهداف.
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