شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صن داونز يتقدم على الأهلى بالهدف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم صن داونز الجنوب أفريقى على الأهلى بالهدف الأول فى أول ربع ساعة من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكان الأهلي قد صعد إلى ربع النهائى متصدرًا لمجموعته أمام سيمبا التنزانى بينما حل صن داونز وصيفًا للوداد المغربى.

وجاء الهدف من تمريرة عرضية أرضية حولها لاعبه زوانى فى الدقيقة 14 بتسديدة داخل شباك الأهلى ليتقدم الفريق الجنوب أفريقى بالهدف الأول وتصبح النتيجة 1 /0 لصالحه.