فيديو.. صن داونز يتقدم على الأهلى بالهدف الأول

كتب- محمد بشاري

تقدم صن داونز الجنوب أفريقى على الأهلى بالهدف الأول فى أول ربع ساعة من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا .

وجاء الهدف من تمريرة عرضية أرضية حولها لاعبه زوانى فى الدقيقة 14 بتسديدة داخل شباك الأهلى ليتقدم الفريق الجنوب أفريقى بالهدف الأول وتصبح النتيجة 1 /0 لصالحه.