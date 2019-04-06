بث مباشر بدون تقطيع لمباراة الأهلي و صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا

كتب- محمد بشاري تنطلق الان مباراة كرة القدم بين فريق الأهلي و فريق صن دوانز الجنوب الإفريقي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا. ويقدم لكم الموجز بث مباشر للمباراة بدون تقطيع

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