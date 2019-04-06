محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الأهلي ونظيره صن داونز بجنوب أفريقيا ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين. الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم نشر بعض الإحصائيات للفريقين من الشوط الأول جاءت:

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كانت هذه تفاصيل خبر 9 تصويبات لصنداونز على المرمى.. تعرف على إحصائيات الشوط الأول لمباراة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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