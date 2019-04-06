بالفيديو... صندوانز يستغل ثغرات الأهلي ويُسجل هدفين خلال 24 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:
استغل ثيمبا زواني لاعب صنداونز خطأ من جانب دفاع النادي الأهلي ليُسجل هدفًا لفريقه في مباراة ذهاب الدور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا.
وفي الدقيقة 14 من عمر المباراة أرسل الجناح الأيسر لفريق مازيمبي كرة عرضية مرت من أمام مدافعي الأهلي بغرابة لتصل إلى ثيمبا زواني القادم من الخلف دون أي مراقبة ليُسكن الكرة شباك محمد الشناوي.
وفي الدقيقة 16، توقفت المباراة لدقائق بعدما اصطدم سعد سمير مع دينيس أونيانجو حارس صنداونز ليحتسم الحكم ركلة حرة لصالح أصحاب الأرض، وسط نزول الأجهزة الطبية لعلاج الثنائي داخل أرض الملعب.
ولم يستطع سعد سمير استكمال المباراة وطالب الجهاز الطبي باستبداله، ليغادر أرض الملعب "محمولا"، ويشارك المدافع ياسر إبراهيم بدلا منه في الدقيقة 19 من أحداث المباراة.
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