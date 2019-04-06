لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 2 صنداونز.. إصابة خطرة لسعد سمير

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الأهلي ونظيره صنداونز الجنوب أفريقي في الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - سعد سمير - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - أحمد فتحي.

خط الهجوم: رمضان صبحي - مروان محسن - جونيور أجايي.

وجاءت قائمة بدلاء الأهلي كالتالي:

علي لطفي – ياسر إبراهيم – صلاح محسن - وليد أزارو – ناصر ماهر – حمدي فتحي – حسين الشحات.

فيما تم استبعاد كلا من حسام عاشور ومحمود وحيد ورامي بيعة من قائمة المباراة.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث المباراة فور بدايتها:

انطلاق الشوط الأول من المباراة

مرور 5 دقائق مثيرة من عمر الشوط الأول شهدت خطورة متبادلة من قبل الفريقين.

الدقيقة 11 شهدت عرضية أرضية خطيرة من رمضان صبحي من جهة اليمين ولكن أمسكها حارس صنداونز قبل وصولها لمهاجمي الأهلي.

وفي الدقيقة 14 استغل ثيمبا زواني لاعب صندوانز عرضية متقنة وصلته من يسار الملعب ليُسددها في شباك محمد الشناوي.

توقف اللعب بعد 15 دقيقة من عمر الشوط الأول بعد كرة مشتركة بين حارس المرمى دينيس أونيانجو وسعد سمير أدت إلى خروج لاعب الأهلي مُصابًا خارج الملعب ليستكمل الحكم اللقاء.

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الدقيقة 17: مشاركة ياسر إبراهيم بدلاً من سعد سمير الذي خرج للإصابة.

الدقيقة 20: دفاع الأهلي يُنقذ مرماه من هدف ثاني لصنداونز.

وفي الدقيقة 24: استغل واين أرندسي مرور العرضية التي وصلته من يسار الملعب من أمام عمرو السولية وسجل الهدف الثاني لفريقه.

وفي الدقيقة 28 أهدر لاعبو صن داونز فرصة تسجيل ثالثة سهلة ليرد الأهلي بكرة سددها أجايي في الدقيقة 29 ضعيفة من داخل منطقة الجزاء لتمربجانب القائم الأيمن.

في الدقيقة 30 أنقذ محمد الشناوي فرصة تسجيل جديدة للاعبي صن داونز لتتحول إلى ركنية تُخرجها العارضة مرتين.

ومع الدقيقة 36 أخرج لاسارتي المدير الفني للأهلي ظهيره الأيمن محمد هاني الذي عانى من ضغط شديد من قبل لاعبي صن داونز ونجحوا في إرسال العرضيات الكثيرة من جهته ومن ثم التسجيل ودفع بناصر ماهر في خط الوسط ليعيد أحمد فتحي لمركز الظهير الأيمن بدلاً من خط الوسط.

وفي الدقيقة 37 صوب البديل ناصر ماهر صاروخية تصدى لها حارس صنداونز قبل أن يرد أصحاب الأرض بصاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي.

الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول شهدت أخطر فرصة للنادي الأهلي أحمد فتحي أرسل عرضية من يمين الملعب مررها مروان محسن لعمرو السولية داخل منطقة الجزاء الذي يصوب في يد حارس مرمى صنداونز.

لمشاهدة هدفين صنداونز في مرمى الأهلي.. اضغط هنا

للتعرف على إحصائيات الشوط الأول من مباراة الأهلي وصنداونز.. اضغط هنا

انطلاق الشوط الثاني..

ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني لصن داونز سجل منها ريكاردو ناسيمنتو الهدف الثالث لفريقه تسبب بها محمد الشناوي حارس الأهلي.

وفي الدقيقة 57 أنقذ محمد الشناوي من فرصة تسجيل رابعة من لاعبي صندوانز.

وفي الدقيقة 58: الشناوي يتألق مُجدد ويخرج صاروخية صنداونز لركنية.

وفي الدقيقة 59 كادت عرضية رمضان صبحي من يمين الملعب أن تُباغت حارس صنداونز ولكن مرت أعلى العارضة.