ماني ينافس ستيرلينج على جائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
ينافس النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة لاعب شهر مارس المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.
وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين عن قائمة ضمت 6 لاعبين يتنافسوا للحصول على جائزة لاعب شهر مارس.
وشهدت القائمة تواجد كلاً من: جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، لوكاس دين لاعب إيفرتون، ساديو ماني لاعب ليفربول، آرون وان بيساكا لاعب كريستال بالاس وويلفريد نديدي لاعب ليستر سيتي.
وكان فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول قد حصل على الجائزة لشهر فبراير الماضي.
ولعب ساديو ماني 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر مارس، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع آخر.
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