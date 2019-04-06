حمدي فتحي ضمن بدلاء الأهلي أمام صنداونز.. واستبعاد 3 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

عاد حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي من جديد ليظهر ضمن قائمة مباريات الفريق من خلال لقاء صنداونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا بعد شفائه من الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

ويستعد الأهلي لملاقاة صنداونز بملعب الأخير ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستبعد مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي الثلاثي حسام عاشور ورامي ربيعة ومحمود وحيد من القائمة النهائية للمباراة.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من: علي لطفي - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - حسين الشحات - ناصر ماهر - وليد أزارو - صلاح محسن.