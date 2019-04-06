مدرب ميلان يتخذ قرار نهائي

ذكرت تقارير صحافية إيطالية اليوم السبت، أن جنارو غاتوزو سيرحل عن منصب المدير الفني لفريق ميلان مع نهاية الموسم، بغض النظر عن المركز الذي سيحرزه الفريق في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتحوم الشائعات حول اقتراب رحيل غاتوزو عن تدريب ميلان حتى في حالة نجاحه في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وذكرت صحيفة لا غازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن المدرب مستعد للرحيل عن الفريق بغض النظر عن النتائج في الفترة المتبقية عن الموسم، وذلك قبل مباراته المرتقبة اليوم السبت أمام مضيفه يوفنتوس في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب يكمن في تكرار الشائعات حول إقالته في حالة الإخفاق في قيادة الفريق لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري، مضيفة أن غاتوزو لم يتلق أي عروض من أندية أخرى.