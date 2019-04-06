ذكرت تقارير صحافية إيطالية اليوم السبت، أن جنارو غاتوزو سيرحل عن منصب المدير الفني لفريق ميلان مع نهاية الموسم، بغض النظر عن المركز الذي سيحرزه الفريق في الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتحوم الشائعات حول اقتراب رحيل غاتوزو عن تدريب ميلان حتى في حالة نجاحه في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.
وذكرت صحيفة لا غازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن المدرب مستعد للرحيل عن الفريق بغض النظر عن النتائج في الفترة المتبقية عن الموسم، وذلك قبل مباراته المرتقبة اليوم السبت أمام مضيفه يوفنتوس في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.
وأشارت الصحيفة إلى أن السبب يكمن في تكرار الشائعات حول إقالته في حالة الإخفاق في قيادة الفريق لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري، مضيفة أن غاتوزو لم يتلق أي عروض من أندية أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب ميلان يتخذ قرار نهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.