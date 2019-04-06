دي بروين يثير قلق جماهير مانشستر سيتي

قال لاعب وسط مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، إنه غير متأكد إذا كان بوسعه الوصول إلى قمة مستواه مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أجبرته الإصابات على الغياب طويلاً هذا الموسم.

وغاب البلجيكي البالغ عمره 27 عاماً لفترتين بسبب إصابتين في الركبة وعضلات الفخذ الخلفية، ودخل التشكيلة الأساسية تسع مرات فقط بالدوري هذا الموسم، بينما يتطلع النادي لحصد رباعية من الألقاب.

وكان دي بروين ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، بعدما سجل ثمانية أهداف وصنع 16 هدفاً خلال مسيرة سيتي نحو لقب الدوري، لكنه أحرز هدفين فقط في الدوري خلال الموسم الجاري.

وقال دي بروين للصحافيين: “لا أعرف كيف سيكون مستواي لكن حتى أكون أميناً، فإني لا أهتم كثيراً.. الآن فترة نهاية الموسم وأنا أريد فقط أن أفعل ما بوسعي لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات.. إذا كان ذلك يعني اللعب خمس أو عشر مباريات فأنا أقبل ذلك”.

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وأضاف اللاعب البلجيكي: “يتبقى حوالي 12 أو 13 مباراة كأس وسيكون الأمر مثيراً.. في النهاية ربما نخسر كل شيء لكن على الأقل نحن هنا في هذه المرحلة من الموسم”.

وقال دي بروين إن التعافي من الإصابات، التي أبعدته أكثر من 19 أسبوعاً هذا الموسم، أكثر صعوبة من اللعب مع سيتي.

وأضاف لاعب السيتي: “أشعر أحياناً أن فترة موسمي تساوي مثلي باقي اللاعبين، لأن في كل مرة أحتاج تقريباً إلى نفس الساعات المعتادة من أجل دخول الأجواء واللعب.. لا يحصل اللاعب على أي يوم أجازة لأنه يعمل على التعافي.. يقضي المرء الكثير من الوقت بمفرده لكن ينبغي القيام بذلك.. فعلت ذلك وأنا سعيد بالعودة”.

ويلعب سيتي مع برايتون آند هوف ألبيون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في إستاد ويمبلي اليوم السبت.