لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي الأساسي لمواجهة صن داونز واستبعاد عاشور وربيعة

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا بجنوب إفريقيا وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى.. محمد الشناوي. خط الدفاع.. محمد هاني وايمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول. خط الوسط.. عمرو السولية واحمد فتحي ورمضان صبحي وكريم نيدفيد وجونيور أجايي. Advertisements خط الهجوم.. مروان محسن. وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :- علي لطفي – ياسر إبراهيم – صلاح محسن – وليد أزارو – ناصر ماهر – حمدي فتحي – حسين الشحات. فيما تم استبعاد كلا من حسام عاشور ومحمود وحيد ورامي بيعة من قائمة المباراة.

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