خليفة رونالدو يفضل الانضمام لتشيلسي

توصل نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم إلى اتفاق على ضم اللاعب السويدي الناشئ إدوين أندرسون (15 عاماً)، الذي يشتهر بأنه النسخة الجديدة من نجم كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو.

وأوضح ميكيل والد اللاعب، الذي ينشط حالياً في صفوف آي إف كيه غوتنبرغ السويدي، أن نجله فضل تشيلسي على العديد من الأندية التي تسعى للتعاقد معه.

والمثير للدهشة أن الاتفاق يتزامن مع فترة الحظر المفروضة من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على تشيلسي، والذي يحرم النادي الإنجليزي من التعاقد مع أي لاعبين جدد على مدار فترتي الانتقالات المقبلتين، بسبب خرقه لقواعد التعاقد مع اللاعبين صغار السن.

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وكان تشيلسي قدم طعناً ضد قرار فيفا على أن ينظر هذا القرار أمام لجنة الالتماسات في 11 أبريل (نيسان) الحالي.

وأوضح ميكيل أندرسون، في تصريحات صحافية، أن “نجله سينتقل إلى تشيلسي بعد الاحتفال بعيد ميلاده السادس عشر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأضاف والد اللاعب: “كان هناك اهتمام من أندية عدة ولكنه اختار تشيلسي.. طبقاً للقواعد، يتعين عليه أن يتم عامه السادس عشر أولاً، ثم تبدأ موافقات الأندية”.