شاهد.. صن داونز يباغت الأهلي بالهدف الأول

تقدم صن داونز على الأهلي بالهدف الأول، في المباراة المقامة على ملعب "لوكاس موريبي" في

مدينة بريتوريا الجنوب أفريقيا في جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولةدوري أبطال إفريقيا.

سجل زواني الهدف الأول للفريق الجنوب افريقي في الدقيقة 14، بعد تمريرة عرضية، ترجمها زواني داخل شباك الشناوي.

شاهد الهدف..