تقدم صن داونز على الأهلي بالهدف الأول، في المباراة المقامة على ملعب "لوكاس موريبي" فيمدينة بريتوريا الجنوب أفريقيا في جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة
دوري أبطال إفريقيا.
سجل زواني الهدف الأول للفريق الجنوب افريقي في الدقيقة 14، بعد تمريرة عرضية، ترجمها زواني داخل شباك الشناوي.
شاهد الهدف..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صن داونز يباغت الأهلي بالهدف الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.