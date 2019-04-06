شاهد.. مباراة ريال مدريد أمام إيبار بالدوري الإسباني

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة ريال مدريد مع إيبار في الرابعة والربع على ملعب «سانتياجو بيرنابيو» الجولة الواحدة والثلاثين من بيرنابيو» الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإسباني ويسعى الفريق الملكي لتعويض الخسارة في المباراة الماضية أمام فالنسيا، والفوز على إيبار من أجل مواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد والذي يبعد عنه بفارق خمس نقاط.

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