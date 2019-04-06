الفولي: كأس الرئيس للتايكوندو محطة مهمة للاعبي أفريقيا قبل بطولة العالم

يشيد رئيس الاتحاد الإفريقي برعاية الشركات الخاصة للاتحادات في الألعاب الفردية ويثمن خطواتها ويعتبرها دافع لتميز الأبطال الأفارقة نظرًا لما تقدمه من دعم مادي ومعنوي رويال للاستثمار والتسويق الرياضى المصرية ترعى بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بحضور 500 بطل تايكوندو يمثلون 50 دولة ومشاركة 120 رئيس وفد " أغادير" المغربية تستضيف كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو المؤهلة لأولمبياد.

تستضيف مدينة أغادير بالمملكة المغربيةً بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي خلال الفترة من 6 الي 7 أبريل والتي تعد إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وتعد البطولة أول حدث رياضي يحظى برعاية وتسويق شركة رويال للاستثمار والتسويق الرياضي الشركة المصرية التي أخذت علي عاتقها ترويج وتطوير الألعاب الفردية المصرية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المصرية والمتوقع تأهل عدد كبير من ابطالها الي أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .

وتأتى رعاية البطولة في إطار دعم توجهات رئيس الاتحاد الافريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وجه بضرورة التحرك نحو دعم القارة الإفريقية في كافة المجالات والتي تعد الرياضة في مقدمة أولويات التقارب بين الشعوب الإفريقية وسيكلل هذا التقارب برعاية الاتحاد المغربي للتايكوندو لعام 2019 والحدث سيحظى بخطة تسويقية كبيرة بالتعاون بين الجانب المصري والمغربي خلال فترة إقامة البطولة في المملكة المغربية بمدينة أغادير بعدد من الأنشطة

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وتعد شركة رويال إحدى الشركات المساهمة المصرية للتسويق والاستثمار الرياضي وهى أول شركة من نوعها لدعم الألعاب الفردية وأبطالها والتي استطاعت بتحويل الرياضات الفردية الي مشروعات قومية بها طاقات بشرية عظيمة جعلت كبري الشركات بالقطاع الخاص تتهافت علي رعايتها وتسويقها.

وتحظى البطولة باهتمام كبير إفريقيا ودوليا حيث يحضرها رئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو اللواء احمد الفولي ونائب رئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو رئيس الجامعة الملكية المغربية "ادريس الهلالي" كما يشارك بالحضور النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو وعضو الاتحاد الدولي " ايدي ايساكا"، ومعالى وزير الشباب والرياضة المغربي ووالي مدينة اغادير ولفيف من أعضاء البرلمان المغربي وعلي رأسهم السيد عبد الكريم الهلال.

وصرح أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، و رئيس الاتحاد الإفريقي، أن بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي المقرر إقامتها في الفترة بين 6 إلى 7 أبريل بالمغرب، تعد محطة هامة للاعبي القارة الإفريقية.

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وأوضح الفولي أن البطولة تعد فرصة كبيرة للاعبين من أجل تحسين تصنيفهم العالمي و الأوليمبي، قبل انطلاق بطولة

العالم التي تستضيفها مدينة مانشستر في مايو المقبل، و أكد على أهمية دعم الشركات الخاص للاتحادات القارية و المحلية بشكل أخص، حيث تتيح هذه الرعاية الفرصة للاتحادات للعمل علي الاهتمام بنشر الرياضة و الاهتمام بالأبطال المميزين.

ومن المنتظر أن يشارك 500 لاعب و لاعبة يمثلون 50 دولة كما يشارك بالبطولة 120 رئيس وفد و بعثة و سوف تقام علي هامش البطولة الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي للتايكوندو بحضور ممثل عن 52 دولة أفريقية لاعتماد ميزانيات وفاعليات العام الماضي.

يخوض المنتخب المصري للتايكوندو منافسات البطولة ب ١٠ لاعبين (٦ رجال و ٤ سيدات). و اللاعبون هم : معاذ نبيل (-54 كجم)، محمد فرج (-58 كجم)، عمر غنيم (-58 كجم)، أحمد وائل (-63 كجم)، عبد الرحمن وائل (-68 كجم)، محمد أيمن (+87 كجم). و اللاعبات هن : حبيبة عصام منصور (-46 كجم)، نور حسين (-49 كجم)، رضوى رضا (-57 كجم)، روان رفاعي (-62 كجم). و يغيب عن البطولة بطلي المنتخب الوطني، هداية ملاك صاحبة برونزية أولمبياد ريو ٢٠١٦، و سيف عيسى صاحب برونزية أولمبياد الشباب ٢٠١٤ و صاحب أفضل تصنيف دولي للاعبي مصر.

و يقود المنتخب فنيًا كابتن أسامة السيد و كابتن محمد مجدي. فيما يرأس البعثة الأستاذ أحمد سلطان. يذكر ان الحاصل علي الميدالية الذهبية يحصل علي 20 نقطة في مشوار التأهل الاوليمبي و الميداليات هما :ذهبية وفضية و 2 برونز. الجدير بالذكر شركة رويال للاستثمار والتسويق الرياضي للألعاب الفردية قد وقعت مؤخرا عقد رعاية وتسويق مع الاتحاد الإفريقي للتايكوندو. وتعد رياضة التايكوندو واحدة من أهم الرياضات الإفريقية الفردية وتحظى اللعبة بشعبية كبيرة لدى الشعوب الإفريقية.