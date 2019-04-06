بالصور.. بعثة مصر تهدي محافظ هيوي ورئيس الأولمبية الرواندية الهدايا التذكارية

أهدت بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب حوض النيل الهدايا التذكارية لرئيس اللجنة الأولمبية الرواندية ومحافظ مدينة هيوي المستضيفة للبطولة. شهد حفل الختام تقديم إدارة بعثة مصر المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة والعميد يحيى دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة والعميد يحيى دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيسالبعثة تقديم البرديات الفرعونية ودروع اللجنة الأولمبية المصرية وتقديم شكر وتقدير اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب. حققت مصر في دورة ألعاب حوض النيل 15 ميدالية متنوعة من بينها ثلاث ذهبيات وثمانية فضيات وأربعة برونزيات.

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