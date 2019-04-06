نيمار: أفتقد أيامي مع برشلونة كثيرًا

أكد نيمار دي سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يفتقد المواسم التي كان فيها لاعبًا ضمن صفوف فريق برشلونة الإسباني.
وقال نيمار في تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن قد قضى فترةرائعة للغاية مع برشلونة، وأن علاقته مع لاعبين كانت مميزة للغاية.
وأضاف نيمار: " قضيت مواسم في برشلونة كانت رائعة، كان لدينا فريق كبير
وأتم "أفتقد تلك اللحظات مع برشلونة بشدة".
كان نيمار قد رحل عن صفوف فريق برشلونة في الانتقالات الصيفية عام 2017، وأنتقل إلى فريق باريس سان جيرمان، بعدما تم فسخ عقده والذي كان بقيمة 222 مليون يورو.
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