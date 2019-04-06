رويس يقود تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام بايرن ميونيخ

تنطلق اليوم مباراة من العيار الثقيل بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، مساء اليوم السبت، الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

وسيكون كلاسيكو من نوع خاص بسبب تقارب النقاط بين الفريقين،

ويدخل بايرن ميونيخ راغبًا بالفوز من أجل انتزاع الصدارة من دورتموند المتصدر بفارق نقطتين، في حين يرغب دورتموند بحصد الثلاث نقاط من أجل توسيع الفارق معبايرن ميونيخ.

ويدرس لوسيان فافر المدير الفني للفريق لدورتموند، تشكيل الفريق أمام بايرن ميونيخ ومن المحتمل أن يدفع بـ:

في حراسة المرمى: رومان بوركي

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في الدفاع: رافاييل جوريرو، دان أكسيل زاجادو، مانويل اكانجي، ماريوس فولف

في الوسط: توماس ديلاني، أكسيل فيتسيل، ماركوس رويس

في الهجوم: جادون سانشو، باكو ألكاسير، برون لارسين