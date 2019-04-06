تعرف على تشكيل صن داونز أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز تشكيلة فريقه لمباراة الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. إفريقيا. وضمت تشكيلة صن داونز لحراسة المرمى: الأوغندي دينيس أونيانجو وفي الدفاع: وايني أريندسي و ريكاردو ناسيمينتو وانيللي نجونجا وتيبوجولانجيرمان وفي الوسط: هالومفو كيكانا وتابيلو مورينا وتياني مابوندا وتيمبا زواني وفي الهجوم: الأوروجوياني جاستون سيرينو وليبوهانج مابوي.

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