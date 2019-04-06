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ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونخ المتوقع أمام بوروسيا دورتموند بكلاسيكو ألمانيا

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تنطلق اليوم مباراة من العيار الثقيل بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت، الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

وسيكون كلاسيكو من نوع خاص بسبب تقارب النقاط بين الفريقين،

ويدخل بايرن ميونيخ راغبًا بالفوز من أجل انتزاع الصدارة من دورتموند المتصدر بفارق نقطتين، في حين يرغب دورتموند بحصد الثلاث نقاط من أجل توسيع الفارق مع
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بايرن ميونخ.

ويدرس نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق البافاري، تشكيل الفريق أمام دورتموند ومن المتحتمل أن يدفع بـ:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

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في الدفاع: جوشوا كيميتش، نيكلاس سوليه، ماتس هوملز، دافيد ألابا.

في الوسط: خافي مارتينيز، تياجو ألكانترا، خيمس رودريجيز.

في الهجوم: سيرجي جنابري، روبيرت ليفاندوفسكي ، كينجسلي كومان.

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