كريستيانو رونالدو خارج تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان

يستضيف مساء اليوم السبت فريق يوفنتوس نظيرة ميلان على ملعب آليانز الخاص بالسيدة العجوز والمقرر أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن

منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ميلان

حراسة المرمى: تشيزنى

خط الدفاع: دى تشيلو، بونوتشى، روجانى، كانسيلو.

Advertisements

خط الوسط: بينتاكور، إيمرى تشان، سبينازولا.

خط الهجوم: ديبالا، ماندزوكيتش، بيرنارديسكى.

ويدخل يوفنتوس اللقاء وهو يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 81 نقطة، بينما يحتل ميلان المركز الرابع برصيد 52 نقطة.