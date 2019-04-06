الارشيف / اخبار الرياضه

كريستيانو رونالدو خارج تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستضيف مساء اليوم السبت فريق يوفنتوس نظيرة ميلان على ملعب آليانز الخاص بالسيدة العجوز والمقرر أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن

منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة .

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ميلان

حراسة المرمى: تشيزنى

خط الدفاع: دى تشيلو، بونوتشى، روجانى، كانسيلو.

Advertisements

خط الوسط: بينتاكور، إيمرى تشان، سبينازولا.

خط الهجوم: ديبالا، ماندزوكيتش، بيرنارديسكى.

ويدخل يوفنتوس اللقاء وهو يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 81 نقطة، بينما يحتل ميلان المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو خارج تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا