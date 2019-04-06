النائب الوفدي عمرو أبو اليزيد يهنئ أسوان بالصعود إلى الدوري الممتاز

هنأ النائب الوفدى عمرو أبو اليزيد، اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان وأعضاء مجلس الإدارة بالصعود إلى الدورى الممتاز. مجلس الإدارة بالصعود إلى الدورى الممتاز. وناشد النائب الوفدى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بدعم النادى والوقوف إلى جواره، كما هنأ جماهير أسوان لصعود فريقهم.

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