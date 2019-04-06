رياضة | رابطة التنس تدشن موقعها الإلكتروني الرسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابطة التنس تدشن موقعها الإلكتروني الرسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدشن رابطة التنس برئاسة الدكتور عمرو شعبان الموقع الالكترونى الرسمي الخاص بها وهو (tournamentsoftware.com-organization ) وذلك فى اطار برنامج التطوير والتحديث للخدمات التى تقدمها للاعبى ولاعبات التنس للمساهمة فى اكتشاف المواهب والنهوض باللعبة البيضاء.

وصرح الدكتور عمرو شعبان ان الموقع الالكترونى الجديد يختص بتطوير نظام مسابقات بطولات الرابطة حيث يستطيع اللاعب تسجيل مشاركته فى بطولات الرابطة الكترونيا مثلما هو متبع فى البطولات الدولية وايضا اجراء القرعة ومعرفة كل اللاعبين مبارياتهم عبر هذا الموقع .

اوضح قائلا ان هذا النظام الالكترونى سيسمح بوجود تصنيف معتمد للاعبين المشاركين فى بطولات الرابطة واتاحة الفرصة امامهم للعب فى البطولات الدولية الخارجية حسب هذا التصنيف.

اضاف قائلا ان البطولات التنشيطية للرابطة والخاصة بالبراعم والناشئين ستظل قائمة ايضا لاسيما وانها تستهدف اعداد وتجهيز وتأهيل اللاعبين للمنافسات الرسمية .