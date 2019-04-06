رياضة | الأحد.. مباراتان في المجموعة الثالثة لدورة الترقي للمظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. مباراتان في المجموعة الثالثة لدورة الترقي للمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الأحد مباريات الجولة الافتتاحية بالدور الثانى لمنافسات المجموعة الثالثة بدورة الترقى المؤهلة للقسم الثانى "الممتاز ب" حيث تقام مباراتان فى الثالثة عصرا بينما يغيب مياه البحيرة عن المشاركة بهذه الجولة "باى".

المباراة الأولى قد تكون الفرصة الأخيرة لدكرنس بقيادة مصطفى مرعى من أجل العودة بقوة للمنافسة فى حال تحقيق الفوز على حساب الضيوف أصحاب الصدارة بيلا بقيادة عبداللطيف الدومانى والعائد بفوز ثمين خارج الديار بالجولة الماضية أمام مياه البحيرة ويسعى للعودة بنتيجة إيجابية من أجل حسم التأهل مبكرا .

على الجانب الآخر يحل الحرية بقيادة محمد سليمان وصيف المجموعة بفارق الأهداف خلف بيلا والعائد من الراحة بالجولة الماضية ضيفا على شبان بدواى بقيادة محمد المحالى بمعنوياته العالية بعد الفوز الكبير الذى حققه على دكرنس بالجولة الماضية والذى يسعى لتحقيق فوز هام للغاية من أجل تقليص الفارق مع أصحاب الصدارة والعودة بقوة للمنافسة على التأهل .

ترتيب فرق المجموعة الثالثة

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1 بيلا 8 نقاط

2 الحرية 8 نقاط

3 ش.بدواى 4 نقاط

4 دكرنس 3 نقاط

5 م.البحيرة 2 نقاط