رياضة | الفولي: كأس الرئيس للتايكوندو محطة هامة للاعبي إفريقيا قبل بطولة العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفولي: كأس الرئيس للتايكوندو محطة هامة للاعبي إفريقيا قبل بطولة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف مدينة أغادير بالمملكة المغربيةً بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي خلال الفترة من 6 إلى7 أبريل والتي تعد إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتعد البطولة أول حدث رياضي يحظى برعاية وتسويق شركه رويال للاستثمار والتسويق الرياضي الشركة المصرية التي أخذت علي عاتقها ترويج وتطوير الألعاب الفردية المصرية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المصرية والمتوقع تأهل عدد كبير من ابطالها الي أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .

وتأتى رعاية البطولة في إطار دعم توجهات رئيس الاتحاد الافريقي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وجه بضرورة التحرك نحو دعم القارة الإفريقية في كافة المجالات والتي تعد الرياضة في مقدمة أولويات التقارب بين الشعوب الإفريقية وسيكلل هذا التقارب برعاية الاتحاد المغربي للتايكوندو لعام 2019

والحدث سيحظى بخطة تسويقية كبيرة بالتعاون بين الجانب المصري والمغربي خلال فترة إقامة البطولة في المملكة المغربية بمدينة أغادير بعدد من الأنشطة الإعلانية والترويجية والإعلامية وإعلانات الطرق والملاعب اضافة لخدمات البث المباشر عبر شاشات كبري القنوات الرياضية التلفزيونية .

وتعد شركة رويال إحدى الشركات المساهمة المصرية للتسويق و الاستثمار الرياضي وهى أول شركة من نوعها لدعم الألعاب الفردية و أبطالها و التي استطاعت بتحويل الرياضات الفردية الي مشروعات قومية بها طاقات بشرية عظيمة جعلت كبري الشركات بالقطاع الخاص تتهافت علي رعايتها وتسويقها .

وتحظى البطولة باهتمام كبير إفريقيا ودوليا حيث يحضرها رئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو اللواء احمد الفولي ونائب رئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو رئيس الجامعة الملكية المغربية "ادريس الهلالي" كما يشارك بالحضور النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو وعضو الاتحاد الدولي " ايدي ايساكا"، ومعالى وزير الشباب والرياضة المغربي ووالي مدينة اغادير ولفيف من أعضاء البرلمان المغربي وعلي رأسهم السيد عبد الكريم الهلال.

و صرح أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، و رئيس الاتحاد الإفريقي، أن بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي المقرر إقامتها في الفترة بين 6 إلى 7 أبريل بالمغرب، تعد محطة هامة للاعبي القارة الإفريقية.

وأوضح الفولي أن البطولة تعد فرصة كبيرة للاعبين من أجل تحسين تصنيفهم العالمي و الأوليمبي، قبل انطلاق بطولة العالم التي تستضيفها مدينة مانشستر في مايو المقبل، و أكد على أهمية دعم الشركات الخاص للاتحادات القارية و المحلية بشكل أخص، حيث تتيح هذه الرعاية الفرصة للاتحادات للعمل علي الاهتمام بنشر الرياضة و الاهتمام بالأبطال المميزين.

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ومن المنتظر أن يشارك 500 لاعب و لاعبة يمثلون 50 دولة كما يشارك بالبطولة 120 رئيس وفد و بعثة و سوف تقام علي هامش البطولة الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي للتايكوندو بحضور ممثل عن 52 دولة أفريقية لاعتماد ميزانيات وفاعليات العام الماضي.

ويخوض المنتخب المصري للتايكوندو منافسات البطولة ب ١٠ لاعبين (٦ رجال و ٤ سيدات).

و اللاعبون هم : معاذ نبيل (-54 كجم)، محمد فرج (-58 كجم)، عمر غنيم (-58 كجم)، أحمد وائل (-63 كجم)، عبد الرحمن وائل (-68 كجم)، محمد أيمن (+87 كجم).

و اللاعبات هن : حبيبة عصام منصور (-46 كجم)، نور حسين (-49 كجم)، رضوى رضا (-57 كجم)، روان رفاعي (-62 كجم).

و يغيب عن البطولة بطلي المنتخب الوطني، هداية ملاك صاحبة برونزية أولمبياد ريو ٢٠١٦، و سيف عيسى صاحب برونزية أولمبياد الشباب ٢٠١٤ و صاحب أفضل تصنيف دولي للاعبي مصر.

ويقود المنتخب فنيًا كابتن أسامة السيد و كابتن محمد مجدي. فيما يرأس البعثة الأستاذ أحمد سلطان.

يذكر أن الحاصل علي الميدالية الذهبية يحصل علي 20 نقطة في مشوار التأهل الاوليمبي و الميداليات هما :ذهبية وفضية و 2 برونز.

الجدير بالذكر شركة رويال للاستثمار والتسويق الرياضي للألعاب الفردية قد وقعت مؤخرا عقد رعاية وتسويق مع الاتحاد الإفريقي للتايكوندو.

وتعد رياضة التايكوندو واحدة من أهم الرياضات الإفريقية الفردية وتحظى اللعبة بشعبية كبيرة لدى الشعوب الإفريقية.