رياضة | رئيس أسوان: ندعم "عبد العاطي" ولا استغناء عن أي لاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أسوان: ندعم "عبد العاطي" ولا استغناء عن أي لاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أحمد سليمان رئيس نادي أسوان بالشكر للجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على إنجاز التأهل للدوري الممتاز.

وقال أحمد سليمان في تصريحات خاصة: "نجحنا في العودة مرة أخرى للدوري الممتاز، بمجموعة لاعبين على أعلى مستوى".

Advertisements

وأضاف سليمان: "لن يتم الاستغناء عن أي لاعب من العناصر الأساسية بالفريق بعدما أدخلوا الفرحة على قلوب جماهير أسوان".

واستكمل رئيس أسوان: "سيتم دعم المدير الفني مجدي عبد العاطي، بكل ما يحتاجه من لاعبين أو مساندات خلال الموسم القادم".

واختتم سليمان: "أطالب اتحاد الكرة ورجال الأعمال مساندة فريق أسوان بعدما عاد أقوى للدوري الممتاز، فهو يستحق كل الدعم".