رياضة | سنتريس يواجه باروط في نصف نهائي دوري مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سنتريس يواجه باروط في نصف نهائي دوري مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق مركز شباب سنتريس بطل محافظه المنوفية مواجهة هامة ومرتقبة أمام فريق مركز شباب باروط بطل بنى سويف اليوم السبت في نصف نهائي دورى مراكز الشباب على ملعب إمبابة.

وصعد فريق سنتريس لدور الأربعىة بعد فوزه على بطل جنوب سيناء 2/1 بدور 32 وفوزه على ابوان بطل محافظه المنيا 3/1 بدور ال16 وتخطي فريق العمراوى بطل الاسكندريه بضربات الجزاء 3/2.

بينما صعد فريق باروط لدور الأربعة بعد فوزه على فريق ترسا بطل الفيوم 4/3 بدور الـ 32 وفريق الإصلاح بطل القليوبيه 1/ صفر بدور الـ 16 وصعوده لدور الـ 4 بعد أن تقدم باحتجاج ضد فريق الطود بطل الأقصر لإشراكه لاعب سبق له المشاركة مع فريق آخر بالموسم الحالي، مما أدى إلى شطب فريق الطود وصعود باروط بدلاً منه.