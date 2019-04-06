رياضة | منتخب الصالات يسافر إلى سلوفاكيا بـ14 لاعبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الصالات يسافر إلى سلوفاكيا بـ14 لاعبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسافر منتخب مصر لكرة قدم الصالات، إلى سلوفاكيا غدًا الأحد، لأداء مباراتين وديتين أمام منتخب بلادها؛ استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المُقرر اقامتها بالمغرب والمؤهلة لكأس العالم ليتوانيا 2020.

وكان منتخب الصالات، بدأ معسكر يوم الاثنين الماضي بـ20 لاعب، قبل أن يستقر هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام على 14 لاعب للسفر لسلوفاكيا، وتعثر سفر باقي اللاعبين لظروف خاصة باستخراج التأشيرة.

اللاعبون الـ14 هم:- جمال عبدالناصر وعبدالرحمن عباس ورجب رمضان ومصطفي عيد وأحمد عبدالقادر والمعتز بالله سامي وإبراهيم مجدي ومحمد منصور وصلاح حسني ويوسف محسن ومحمد أحمد السيد ومؤمن حمدان ومصطفي عبدالمجيد ومحمد سعيد.

ويلعب المنتخب أمام سلوفاكيا الثلاثاء والاربعاء المقبلين، على أن تعود البعثة للأراضي المصرية يوم الجمعة المقبلة.