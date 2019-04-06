رياضة | عاجل.. استبعاد 3 لاعبين من قائمة الأهلي وصن داونز.. الشحات على الدكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. استبعاد 3 لاعبين من قائمة الأهلي وصن داونز.. الشحات على الدكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي الثلاثي حسام عاشور ورامي ربيعة ومحمود وحيد من قائمة مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد على دكة بدلاء الأهلي: علي لطفي – ياسر إبراهيم – صلاح محسن - وليد أزارو – ناصر ماهر – حمدي فتحي – حسين الشحات.

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام صن داونز.. عودة "فتحي" للوسط

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - أحمد فتحي - رمضان صبحي - جونيور أجايي

خط الهجوم : مروان محسن.

لاسارتي عن مباراة صن داونز: لاعبو الأهلي ليسوا آلات

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه جاهز خوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف لاسارتي: "كل مباراة نخوضها ندرك خلالها جيدا حجم الضغوط التي نواجهها، حيث تختلف الضغوط باختلاف كل مباراة وظروفها، وأيضا الظروف التي يمر بها الفريق لكن لى لاعبينا القدرة على التعامل مع كل هذه الضغوط، رغم إنهم بشر وليسوا (آلات) في ظل الارتباطات المتواصلة والمباريات المضغوطة والتي يتخللها أحيانا السفر لخوضها".

وأوضح لاسارتي أنه يسعى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من جميع اللاعبين لافتا إلى منحه الفرصة للبعض منهم للحصول على الراحة والتقاط الأنفاس، وفي نفس الوقت يسعي لتجهيز البعض الآخر حتى يكون الجميع على نفس القدر من الجاهزية.

وأشار لاسارتي إلي أنه يثق بشدة في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام صن داونز لقطع خطوة مهمة في مشوار البطولة الإفريقية وانتزاع بطاقة التأهل إلي نصف نهائي البطولة.

7 مباريات لا تفوتك اليوم

Advertisements

تقام اليوم 7 مباريات ممتعة لعشاق الساحرة المستديرة تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً.

الساعة الثالثة عصرًا

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب الإفريقي في الساعة الثالثة عصرًا ضمن ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

الساعة الرابعة والربع

ريال مدريد وإيبار في الجولة 31 من الدوري الإسباني

الساعة السادسة مساء

مباراة يوفنتوس وميلان في قمة مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي

الساعة السادسة والنصف

مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الساعة الثامنة مساء

مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري

الساعة التاسعة إلا ربع

برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة 31 من الدوري الإسباني.